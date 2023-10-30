СК потребовал арестовать мать из Москвы по делу об избиении восьмимесячного сына

Женщине грозит до 10 лет колонии

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Следственный комитет требует отправить под стражу женщину из Москвы, которая обвиняется в избиении своего восьмимесячного ребенка. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Исхаковой Марины Дамировны", - сообщили в суде. Ей предъявлено обвинение п. "б" ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленно причинение тяжкого вреда здоровья малолетнему).

Как сообщалось ранее, 28 октября в квартире жилого дома на Нижегородской улице в Москве был найден мальчик 2023 года рождения с множественными телесными повреждениями, в том числе с переломами. Ребенка экстренно госпитализировали. По подозрению в совершении преступления задержали мать ребенка. В ходе расследования уголовного дела установлено, что мать систематически наносила телесные повреждения своему сыну.

В столичной прокуратуре отмечали, что женщина была лишена родительских прав в отношении двух других детей. Ей грозит до 10 лет колонии.