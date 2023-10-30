Бывшего вице-мэра Миасса осудили условно на два года за взяточничество

Суд также назначил бывшему чиновнику штраф в размере 500 тыс. рублей

ЧЕЛЯБИНСК, 30 октября. /ТАСС/. Центральный районный суд Челябинска признал бывшего вице-мэра Миасса Арсена Симонова виновным в получении взятки от представителя коммерческой организации и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Суд признал Симонова виновным по ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки). С учетом мнения государственного обвинителя ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Ему также запретили занимать должности, связанные с госслужбой, на срок два года", - сказали в пресс-службе.

В суде добавили, что в качестве дополнительного наказания Симонову назначен штраф в размере 500 тыс. рублей.

20 января сообщалось, что Центральный районный суд Челябинска избрал Симонову меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца.

Преступление было выявлено сотрудниками управления ФСБ России по Челябинской области, которые осуществляли оперативное сопровождение уголовного дела. По данным следствия, обвиняемый получил взятку от представителя коммерческой организации за заключение муниципального контракта на подготовку документации для сноса аварийного здания.