Сотрудники СГБ Узбекистана изъяли на границе с Таджикистаном около 90 кг наркотиков

Возбуждено уголовное дело

ТАШКЕНТ, 30 октября. /ТАСС/. Сотрудники службы госбезопасности (СГБ) и пограничники Узбекистана в ходе оперативно-разыскных мероприятий обнаружили и изъяли на участке узбекско-таджикской границы почти 90 кг сильнодействующих наркотиков, ввезенных из Таджикистана. Об этом сообщила пресс-служба СГБ.

"На участке узбекско-таджикской государственной границы, проходящей по территории населенного пункта Чашма Сариасийского района Сурхандарьинской области, обнаружены 39 кг 409 г героина, 35 кг 745 г опия, 14 кг 545 г гашиша. Наркотические средства были изъяты в процессуальном порядке", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, по данному факту возбуждено уголовное дело и принимаются необходимые меры по установлению личности владельцев наркотиков.

Сообщается также, что в последнее время участились попытки ввоза на территорию республики из соседних стран крупных партий сильнодействующих наркотиков. В конце августа на контрольно-пропускном посту "Ойбек" на границе с Таджикистаном был задержан автомобиль, в котором в Узбекистан пытались ввести более 55 кг наркотиков, спрятанных в бензобаке и газовом баллоне.