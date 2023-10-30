В Испании изъяли более 700 кг кокаина

Задержаны восемь человек

МАДРИД, 30 октября. /ТАСС/. Правоохранительные органы Испании изъяли 720 кг кокаина, который был спрятан внутри контейнера, прибывшего в порт Малаги (автономное сообщество Андалусия). Об этом говорится в пресс-релизе национальной полиции.

По ее информации, наркотики прибыли вместе с грузом из Коста-Рики. Отмечается, что ящик с кокаином был помещен среди металлолома весом более 19 тонн.

В ходе операции были задержаны восемь человек, в том числе несколько человек, связанных с организованной преступностью и незаконной торговлей наркотиками. Так, двое арестованных уже были осуждены ранее за аналогичные преступления в 2018 году.