В Якутии бывшего сотрудника МВД приговорили к 13 годам за получение взяток

Суд также назначил ему штраф в размере 7 млн рублей

ЯКУТСК, 30 октября. /ТАСС/. Бывший сотрудник отдела МВД России по Нерюнгринскому району в Якутии приговорен к 13 годам лишения свободы и штрафу в размере 7 млн рублей по делу о получении через посредников взяток. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

"Доказательства, собранные первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Саха (Якутия), признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении бывшего сотрудника отдела МВД России по Нерюнгринскому району, признанного виновным в совершении пяти эпизодов преступлений, предусмотренных п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение через посредника взятки в виде денег за общее покровительство и попустительство, а также за совершение незаконных действий и бездействия, в крупном размере)", - говорится в сообщении. Приговор не вступил в силу.

Уголовное дело расследовалось при оперативном взаимодействии с управлением ФСБ России по республике.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, подсудимый через посредников получил взятки в сумме более 3 млн рублей от предпринимателей, осуществлявших незаконную деятельность в городе Нерюнгри по приобретению, хранению, перевозке и сбыту немаркированной алкогольной продукции. "Взятки должностным лицом получены за общее покровительство и попустительство, а также за совершение незаконных действий и бездействия в пользу взяткодателей", - добавили в прокуратуре.

Суд приговорил мужчину к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 7 млн рублей, с лишением права занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти и организационно-распорядительных полномочий сроком на 7 лет, с лишением специального звания "майор полиции".