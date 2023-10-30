В Перми участник картеля получил штраф в размере 4,6 млн рублей при реализации нацпроекта

Речь идет о федеральном проекте "Модернизация первичного звена здравоохранения РФ"

ПЕРМЬ, 30 октября. /ТАСС/. Пермское управление ФАС оштрафовало участника картельного соглашения, заключенного при проведении закупок в рамках реализации федерального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения РФ" национального проекта "Здравоохранение" на сумму 4,6 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба УФАС Прикамья.

"Пермское УФАС России привлекло к административной ответственности участника картельного соглашения, заключенного при проведении закупок в рамках реализации федерального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения РФ" национального проекта "Здравоохранение". <…> За нарушение Закона о защите конкуренции к административной ответственности привлечено ООО "Грузавтоимпорт". Наказание для общества смягчено, назначен штраф в размере 4 635 999,99 рублей", - сообщили в УФАС.

По данным ведомства, установлено, что при проведении в 2021 и 2022 годах пяти закупок на поставку автомобильного транспорта между двумя участниками ООО "Альфа-Гарант" и ООО "Грузавтоимпорт" было заключено картельное соглашение для поддержания цен на аукционах и получения наибольшей прибыли. Заказчиками являлись ГКУЗ ПК "Пермский краевой территориальный центр медицины катастроф" (2022 год) и КГБУ "Управление автомобильных дорог и транспорта" Пермского края (2021 год). Сумма незаконно заключенных контрактов превысила 92,7 млн рублей.

"Участники картеля незаконно получили суммарный доход в крупном размере, что стало основанием для направления материалов дела в правоохранительные органы для проведения проверки по ст. 178 УК РФ (ограничение конкуренции). До оглашения решения по антимонопольному делу обе организации добровольно признались в заключении картельного соглашения и пообещали впредь не участвовать в сговорах", - отметили в антимонопольном ведомстве.