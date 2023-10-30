30 октября, 12:18
Военная операция на Украине

В Белгородской области снаряд ВСУ попал в жилой дом

Глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что пострадавших нет

БЕЛГОРОД, 30 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в понедельник нанесли удар по селу Новая Таволжанка Шебекинского округа, зафиксировано попадание снаряда в жилой дом. Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, пострадавших нет.

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"Под обстрел ВСУ сегодня попало село Новая Таволжанка. Пострадавших нет. Один из снарядов пробил крышу частного жилого дома, также в доме выбиты окна", - проинформировал глава региона.

По словам губернатора, строительные бригады в ближайшее время приступят к устранению последствий. 

Теги:
УкраинаРоссияБелгородская областьГладков, Вячеслав ВладимировичВоенная операция на Украине
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