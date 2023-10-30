Подконтрольный Киеву город Берислав обесточен

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Объект критической инфраструктуры поврежден в подконтрольном Киеву Бериславе в Херсонской области, в результате город обесточен. Об этом заявил глава подчиненной украинским властям областной военной администрации Александр Прокудин.
"Берислав остался без электроснабжения", - написал он в Telegram-канале.
По словам Прокудина, в настоящее время специалисты устанавливают степень повреждения критического объекта.
Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в подконтрольных Киеву районах Херсонской области.