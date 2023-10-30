Суд Москвы арестовал мать по обвинению в избиении восьмимесячного сына

Женщине грозит до 10 лет колонии

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Таганский суд Москвы отправил под стражу жительницу столицы, обвиняемую в избиении своего восьмимесячного ребенка. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре Москвы.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 28 декабря Исхаковой Марине Дамировне", - сообщили в суде. Ей предъявлено обвинение п. "б" ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровья малолетнему).

28 октября в квартире жилого дома на Нижегородской улице в Москве был найден мальчик 2023 года рождения с множественными телесными повреждениями, в том числе переломами. Ребенка экстренно госпитализировали. По подозрению в совершении преступления задержали мать ребенка. В ходе расследования уголовного дела установлено, что мать систематически избивала сына.

В столичной прокуратуре отмечали, что женщина была лишена родительских прав в отношении двух других детей. Ей грозит до 10 лет колонии.