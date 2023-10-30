В Приангарье возбудили 39 уголовных дел в отношении банды контрабандистов леса

Общая стоимость вывезенной древесины составила более 800 млн рублей, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк

ИРКУТСК, 30 октября. /ТАСС/. Полиция в Иркутской области возбудила 39 уголовных дел о незаконной организации преступного сообщества и контрабанде древесины на сумму более 800 млн рублей. Об этом сообщила журналистам официальный представитель МВД Ирина Волк.

"Следователем Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте в отношении лиц, обвиняемых в контрабанде леса, возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 2 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем). Также фигурантам инкриминируется незаконное образование юридических лиц, приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта и сбыт нелегально заготовленной древесины, легализация имущества, добытого преступным путем, приобретение и использование поддельных платежных карт и иных средств оплаты. <…> На сегодняшний день установлено, что с октября 2017 года по октябрь 2021-го за пределы России обвиняемыми вывезено более 135,3 тыс. куб. м леса общей стоимостью свыше 817 млн рублей", - сообщила Волк.

Как установили полицейские, в октябре 2017 года в Иркутске трое иностранных граждан создали криминальную организацию. Они привлекли девятерых местных жителей, которые занимались приобретением, переработкой и сбытом незаконно заготовленной древесины, документальным оформлением сделок и регулированием финансовых потоков. Фигуранты отправляли пиломатериалы за рубеж через таможенные посты Иркутской области и Красноярского края, оформляя на товар документы с недостоверными сведениями. Кроме того, они неоднократно создавали фирмы с нарушением законодательства, а также совершали финансовые операции и иные сделки с имуществом для придания правомерности своим действиям.

Всего возбуждено 39 уголовных дел, которые объединили в одно производство. Задержали одного из предполагаемых организаторов и девять активных участников преступного сообщества. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личности и местонахождение еще двоих иностранных граждан.