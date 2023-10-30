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Палестино-израильский конфликт

В Дагестане полицейские взяли под охрану синагоги после беспорядков в аэропорту Махачкалы

Как сообщил председатель совета иудейских общин региона Валерий Дибияев, сотрудники МВД охраняют синагогу не только в Махачкале, но и в Дербенте, Хасавюрте и Буйнакске

МАХАЧКАЛА, 30 октября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов взяли под охрану синагоги в Дагестане после беспорядков в аэропорту Махачкалы. Об этом сообщил ТАСС председатель совета иудейских общин Дагестана Валерий Дибияев.

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"Полицейские взяли под охрану. Они охраняют синагогу не только в Махачкале, но и в Дербенте, Хасавюрте и в Буйнакске, везде охраняют", - сказал Дибияев.

Массовые беспорядки произошли 29 октября в аэропорту Махачкалы из-за прибытия регулярного рейса из Тель-Авива на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Несколько сотен человек зашли в здание аэропорта и на летное поле, позднее их вытеснили сотрудники правоохранительных органов. По последним данным, пострадали более 20 человек, включая полицейских, задержаны 60 участников беспорядков. Дагестанские власти и религиозные деятели осудили произошедшее, связав его с провокацией. 

Теги:
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