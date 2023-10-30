Двух бизнесменов осудили за мошенничество при строительстве космодрома Восточный

Их приговорили к пяти годам колонии

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы приговорил к пяти годам колонии каждого из двух фигурантов дела о мошенничестве при строительстве космодрома Восточный. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Замоскворецкий районный суд города Москвы вынес приговор генеральному директору ООО "Респект-СМ" А. Г. Алексаняну и генеральному директору ООО "Баваль" Б. Л. Мирзояну. Суд признал Алексаняна Алика Гамлетовича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сказали в суде.

Баграт Мирзоян признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). "Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - заключили в пресс-службе.

Алексанян и Мирзоян были арестованы Благовещенским судом летом 2021 года. Позже их дело перенесли для рассмотрения в Москву по требованию прокуратуры.

"Респект-СМ" - это компания-субподрядчик, которая выполняла по заказу АО "Центр эксплуатации наземных космических объектов" строительно-монтажные работы на комплексе производства и хранения компонентов ракетного топлива в городе Циолковский Амурской области. ООО "Баваль" искала рабочий персонал для "Респект-СМ". Счета обеих юрлиц для расчетов по строительству Восточного находились в Амурском управлении Федерального казначейства. По версии стороны обвинения, "Баваль" и "Респект-СМ" предоставили казначейству не вполне достоверные акты приемки выполненных работ и получили по этим актам около 60 млн рублей. В момент ареста Алексанян заявил, что вину не признает.

Строительство второй очереди космодрома Восточный началось в 2019 году. Предполагается возведение стартового стола под ракету "Ангара-А5" и сопутствующей инфраструктуры. Работы по второй очереди проводит ПСО "Казань". Первый пуск "Ангары" с пилотируемым кораблем "Орел" без экипажа запланирован на 15 декабря 2023 года.