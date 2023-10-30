В ДНР разыскивают двух мужчин по подозрению в убийстве семьи из девяти человек

Подозреваемые имеют при себе автоматы и передвигаются на мотоцикле красно-белой расцветки, сообщили в правоохранительных органах республики

ДОНЕЦК, 30 октября. /ТАСС/. Оперативники Донецкой Народной Республики (ДНР) ищут двух вооруженных подозреваемых в убийстве семьи из девяти человек в Волновахе на юге региона. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах республики.

"Отделом МВД России "Волновахский" по ДНР разыскиваются за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), двое неизвестных <...>. На вид примерно по 30 лет, худощавого телосложения, высокого роста", - сообщил собеседник агентства.

При себе подозреваемые имеют автоматы, передвигаются на мотоцикле красно-белой расцветки.

28 октября в Волновахе ДНР была расстреляна семья из девяти человек, среди них двое детей. В ДНР не исключили, что виновными в убийстве могут быть военные.