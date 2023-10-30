Суд в Луганске заочно приговорил к 20 годам комбата ВСУ за обстрел поселка из "Града"

По версии следствия, Владимир Болехан в начале июня 2022 года отдал приказ об обстреле Николаевки

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Верховный суд Луганской Народной Республики заочно приговорил к 20 годам лишения свободы командира батальона 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ Владимира Болехана, отдавшего летом 2022 года приказ об обстреле поселка Николаевка из реактивной системы залпового огня "Град". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главной военной прокуратуры (ГВП) России.

"Суд согласился с позицией гособвинителя и [заочно] приговорил Болехана к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима", - сообщили в ГВП.

По данным следствия, в начале июня 2022 года по приказу Болехана украинские военнослужащие с огневой позиции вблизи села Верхнекаменка с целью разрушения объектов гражданской инфраструктуры и убийства мирных граждан произвели из самоходной артиллерийской установки "Гвоздика", 122-миллиметрового миномета и из реактивной системы залпового огня "Град" обстрел жилых массивов поселка Николаевка по координатам, полученным с помощью квадрокоптеров. Были повреждены два дома, их жители не пострадали, поскольку успели укрыться.