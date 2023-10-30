СК возбудил дело после ДТП с перевозившим детей автобусом в Ярославской области

В результате аварии погибла женщина, 15-летняя девочка получила травмы

ЯРОСЛАВЛЬ, 30 октября. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту ДТП с автобусом в Ярославской области, в результате которого женщина погибла, травмы получила 15-летняя девочка. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"СУ СК России по Ярославской области по поручению председателя СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - говорится в сообщении.

27 октября автобус Mercedes, перевозивший детей, столкнулся на 125-м км федеральной трассы "Холмогоры" в Переславском районе Ярославской области с автомобилем Nissan. Находившаяся за рулем легкового автомобиля женщина погибла, 15-летняя пассажирка автобуса получила травмы. Всего в автобусе находились 34 ребенка.

По данным следствия, водитель легкового автомобиля не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. Ранее следственные органы проводили проверку по факту ДТП. Переславская межрайонная прокуратура поставила на контроль ход и результаты проверки.