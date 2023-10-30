В Белгороде последствия непогоды планируют устранить к концу недели

Около 40 домов и 13 автомобилей получили повреждения из-за ветра

БЕЛГОРОД, 30 октября. /ТАСС/. Власти Белгорода планируют полностью ликвидировать последствия сильного ветра, который стал причиной повреждения порядка 40 домов и 13 автомобилей, до конца недели. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе мэрии города.

"В целом последствия сильного ветра устранены на 70%. Поставлена задача до конца недели привести в нормативное состояние всю территорию города", - говорится в сообщении.

В субботу на регион обрушился дождь с ветром, порывы которого достигали 23 м/с. В Белгороде повреждения получили порядка 40 домов, в которых в основном пострадали кровли и окна, а также 13 автомобилей. "Мы оперативно организовали работу всех муниципальных служб. Усилили дополнительно двумя бригадами. Работали круглосуточно. Основная работа выполнена. К понедельнику привели в нормативное состояние всю улично-дорожную сеть, тротуары, общественные пространства", - цитирует пресс-служба главу горадминистрации Валентина Демидова.

Отмечается, что отдельно "Белгорблагоустройство" занимается расчисткой ливневой канализации. "В ней скопилось много мусора, веток, песка. На данный момент порядка 7 тыс. погонных м приведено в порядок", - добавили в мэрии.