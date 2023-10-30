Уголовное дело возбудили в отношении столичного ТСЖ из-за долгов по теплу

Следствие установило, что часть средств, предназначенных на оплату тепловых ресурсов, были похищены

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении ТСЖ "Ленинский проспект дом 131" из-за долгов по теплу. Об этом сообщили в пресс-службе ПАО "МОЭК".

"По обращению ПАО "МОЭК" Черемушкинской межрайонной прокуратурой проведена проверка деятельности товарищества собственников жилья многоквартирного дома (МКД) №131 по Ленинскому проспекту. По ее материалам ОМВД России по району Теплый Стан города Москвы возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Следствие установило, что часть средств, предназначенных на оплату тепловых ресурсов, были похищены", - говорится в сообщении.

Как отметили в компании, ТСЖ "Ленинский проспект дом 131" входит в число постоянных и крупнейших (в своей группе потребителей) должников за потребленные тепловую энергию и горячую воду, накопив по состоянию на 3- сентября перед "МОЭК" более 50 млн рублей долга.

"Данный потребитель денежные средства на оплату за отопление и горячую воду собирает с жителей непосредственно на свой расчетный счет, с которого оплата в адрес ПАО "МОЭК" в полном объеме не поступает. В связи с ненадлежащим исполнением ТСЖ обязательств по оплате по договорам ресурсоснабжения, компания вынуждена взыскивать задолженность за коммунальные ресурсы в судебном порядке", - добавили в пресс-службе.

Всего за последние три года судами вынесено решений в пользу "МОЭК" на сумму свыше 40 млн рублей. "ПАО "МОЭК" использует весь предусмотренный законодательством спектр механизмов борьбы с неплатежами, включая субсидиарную ответственность руководителей и владельцев управляющих компаний, арест имущества, а также их уголовное преследование. Данная мера уже показала свою эффективность и будет использоваться как способ вывода с рынка управляющих организаций в сфере ЖКХ, создающих угрозу безопасному и бесперебойному функционированию всего теплосетевого комплекса Москвы", - подчеркнули в компании.

Так, в 2023 году по заявлению "МОЭК" были возбуждены уголовные дела по долгам за тепло в отношении трех управляющих компаний в ВАО Москвы - ООО "Арбат Сервис "Управление недвижимостью", ООО "Элитстрой" и ООО "УК ЮНИ-ДОМ". Также в этом году суд вынес приговор о лишении свободы руководителя управляющей организации-должника за долги за поставленные коммунальные ресурсы перед ПАО "МОЭК". Останкинский районный суд Москвы признал гендиректора управляющей компании в сфере ЖКХ ООО НПФ "Демотех" виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 165 УК РФ и приговорил к лишению свободы сроком на два года условно.