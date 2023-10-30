В Самаре возбудили дело о неуплате регоператором налогов по обращению с ТКО

Сумма неуплаты составила более 337 млн рублей

ТАСС, 30 октября. Следственные органы Самарской области возбудили уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов на сумму более 337 млн рублей самарским региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) ООО "Экостройресурс", сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ. По версии следствия, руководство ООО "Экостройресурc" в июле 2018 года создало подконтрольное ему ООО "Трансресурс", которое умышленно и неправомерно применило налоговые вычеты по налогу на добавленную стоимость, а также завысило суммы расходов по сделкам с восемнадцатью организациями, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами путем занижения налоговой базы по налогу на прибыль организации. Тем самым [руководство] включило в налоговые декларации заведомо ложные сведения, уклонившись от уплаты налогов в сумме более 337 млн рублей", - говорится в сообщении.

Уголовное дело возбудили по материалам, поступившим из ФНС России по Самарской области.

"Экостройресурс" - самарская компания, основанная в 2013 году. По результатам конкурсного отбора организации на девять лет присвоен статус регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами Самарской области.