В Самаре возбудили дело о неуплате регоператором налогов по обращению с ТКО

ТАСС, 30 октября. Следственные органы Самарской области возбудили уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов на сумму более 337 млн рублей самарским региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) ООО "Экостройресурс", сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.
"Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ. По версии следствия, руководство ООО "Экостройресурc" в июле 2018 года создало подконтрольное ему ООО "Трансресурс", которое умышленно и неправомерно применило налоговые вычеты по налогу на добавленную стоимость, а также завысило суммы расходов по сделкам с восемнадцатью организациями, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами путем занижения налоговой базы по налогу на прибыль организации. Тем самым [руководство] включило в налоговые декларации заведомо ложные сведения, уклонившись от уплаты налогов в сумме более 337 млн рублей", - говорится в сообщении.
Уголовное дело возбудили по материалам, поступившим из ФНС России по Самарской области.
"Экостройресурс" - самарская компания, основанная в 2013 году. По результатам конкурсного отбора организации на девять лет присвоен статус регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами Самарской области.