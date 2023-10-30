В Якутии трех человек госпитализировали после жесткой посадки Ми-2

Еще двое отказались от медицинской помощи

ЯКУТСК, 30 октября. /ТАСС/. Трое пострадавших в результате жесткой посадки вертолета Ми-2 в Якутии госпитализированы с травмами средней степени тяжести по итогам обследования, двое отказались от медицинской помощи. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

"В настоящее время трое пострадавших на борту вертолета, совершившего жесткую посадку, обследованы в Булунской центральной районной больнице. По результатам обследования они госпитализированы <...> с травмами средней степени тяжести. Двое отказались от медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Ранее в Минздраве сообщили, что все пятеро пострадавших, которые находились на борту вертолета Ми-2, эвакуированы с места авиапроисшествия и госпитализированы в центральную районную больницу Булунского района. Они получили травмы различной степени тяжести.

30 октября вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Якутии. Как сообщили в главном управлении МЧС России по региону, установлено, что вертолет вылетел из участка Джарджан. При взлете с точки вертолет начал терять высоту и совершил жесткую посадку. По предварительным данным, на борту воздушного судна находились один член экипажа и четыре пассажира. Проводится доследственная проверка по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Якутской транспортной прокуратурой организована проверка по факту ЧП.