В Татарстане семейную пару подозревают в хищении 900 млн рублей у 200 вкладчиков

Возбуждено уголовное дело

КАЗАНЬ, 30 октября. /ТАСС/. Семейная пара из Набережных Челнов подозревается в хищении порядка 900 млн рублей под предлогом развития бизнеса. Супруги привлекали инвесторов, обещая им 7-10% ежемесячной прибыли, но фактически бизнес действовал по принципу финансовой пирамиды, сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

"По версии следствия, в период с января 2020 по сентябрь 2023 года подозреваемые - 42-летняя и 51-летний супруги, проживавшие в Набережных Челнах, под предлогом развития своей предпринимательской деятельности, а именно продажи рыбы и строительства загородного клуба, привлекали денежные средства граждан в качестве инвестиций под высокий процент прибыли: инвестор единовременно получал 15-20% от вложенной суммы и от 7 до 10% ежемесячно. В действительности, бизнес был убыточным, а обещанные проценты изначально выплачивались из средств, поступивших от вновь привлеченных вкладчиков", - говорится в сообщении.

В сентябре 2023 года выплаты прекратились. По предварительным подсчетам, от действий подозреваемых пострадали 200 человек. Люди лишились от 800 тыс. до почти 84 млн рублей. После многочисленных заявлений от потерпевших было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

25 октября супругов задержали и отправили под стражу по решению суда. На данный момент к материалам уголовного дела приобщены 164 заявления, общий заявленный ущерб по которым превышает 900 млн рублей.

Следствие устанавливает круг потерпевших, пострадавших от действий супругов, свидетелей преступлений просят обратиться в дежурную часть УВД по Набережным Челнам.