Жительница ХМАО получила четыре года колонии за хищение около 1 млн рублей

Пострадали 25 человек

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 30 октября. /ТАСС/. Нижневартовский городской суд Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) признал местную жительницу виновной в мошенничестве с деньгами 25 граждан на общую сумму около одного миллиона рублей. Она приговорена к четырем годам исправительной колонии общего режима, сообщили ТАСС в пресс-службе региональной прокуратуры.

"Нижневартовский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении местной жительницы. Она признана виновной по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Суд назначил ей наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и обязал возместить причиненный потерпевшим ущерб", - сказал собеседник агентства.

По его словам, с ноября 2018 года по август 2019-го подсудимая под предлогом оказания услуг по сбору и сдаче в Пенсионный фонд документов, необходимых для начисления пенсии по старости либо перерасчета необоснованно заниженного ее размера, обманула 25 жителей Нижневартовска. Она убедила их передать ей финансы в размере от 25 до 70 тыс. рублей. Похищенными деньгами на сумму около 1 млн рублей она распорядилась по своему усмотрению.