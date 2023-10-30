AFP: в Индонезии от отравления фальсифицированным алкоголем умерли 12 человек

По данным агентства, еще четыре человека находятся в критическом состоянии

ТОКИО, 30 октября. /ТАСС/. В Индонезии 12 человек умерли, еще четверо находятся в критическом состоянии из-за употребления фальсифицированного алкоголя. Об этом сообщило Agence France-Presse.

По его информации, 18 человек были госпитализированы в провинции Западная Ява после отравления фальсифицированным алкоголем. 11 человек умерли в больнице, еще один по пути в нее, сообщил агентству представитель медицинского учреждения. Остальные четверо пострадавших находятся в критическом состоянии, добавил он.

Подозреваемый по этому делу арестован, сообщает агентство.