Суд Москвы арестовал мужчину, устроившего стрельбу после просьбы не курить

ЧП произошло на автобусной остановке на улице Софьи Ковалевской

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Тимирязевский суд Москвы заключил под стражу Шерзода Фазылова, устроившего стрельбу из пневматического пистолета на автобусной остановке на улице Софьи Ковалевской в ответ на просьбу местной жительницы не курить. Об этом ТАСС сообщили в столичной прокуратуре.

"С учетом позиции Тимирязевской межрайонной прокуратуры суд заключил под стражу мужчину, обвиняемого в хулиганстве и применении насилия в отношении представителя власти (ч. 2 ст. 213 и ч. 1 ст. 318 УК РФ)", - сообщили в надзорном ведомстве.

Обвиняемый в суде возражал против избрания ему меры пресечения в виде заключения под стражу. При задержании мужчина активно сопротивлялся и применил физическую силу в отношении полицейского.

По данным СК, 28 октября уроженец Таджикистана, находясь на автобусной остановке на улице Софьи Ковалевской, "беспричинно выстрелил из травматического оружия в асфальт, в результате чего пуля отрикошетила в женщину, которая находилась с малолетним ребенком". Затем мужчина сел в автобус и беспричинно выстрелил в пассажирку. Угроз жизни пострадавших не усматривается, уточнили в прокуратуре.