Обвиняемые в нападении на молодого человека из-за прически в Электростали признали вину

Подсудимые отказались от дачи показаний

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Двое обвиняемых в нападении на 19-летнего Юрия Маркова, которому они срезали волосы вместе с кожей головы в Электростали, признали вину в содеянном в ходе первого заседания суда по существу их дела. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе подмосковной прокуратуры.

"Выслушав предъявленное обвинение, подсудимые заявили, что признают себя виновными, но от дачи показаний на данной стадии судебного следствия отказываются", - заявили в пресс-службе.

По версии стороны обвинения, Зафар Разоков и Илья Тайгуншоев 9 июля 2023 года распивали спиртные напитки возле бассейна "Кристалл" в Электростали. Они увидели двух незнакомых молодых людей и спровоцировали с ними конфликт из-за окрашенных в яркий цвет волос одного из них - Юрия Маркова. Высказывая угрозы и оскорбления, один из злоумышленников срезал ножом волосы вместе кожей с головы юноши, другой в этот момент удерживал руки потерпевшего.

Пострадавший молодой человек был госпитализирован. Разоков и Тайгуншоев были задержаны спустя несколько дней. Им предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 213 УК РФ(хулиганство) и ч. 2 ст. 112 УК РФ (причинение вреда здоровью средней тяжести).