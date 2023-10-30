В Башкирии 2 школьника спасли 15 одноклассников во время пожара

МЧС региона собирает необходимые данные и документы для представления их к наградам

ТАСС, 30 октября. Два подростка помогли эвакуироваться 15 одноклассникам во время пожара, который произошел в здании "Башинформсвязи" в Туймазах Республики Башкортостан. Школьников представят к награде, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"По информации дознавателя МЧС России, пожар возник в холле 3-го этажа. На этом же этаже занимались старшеклассники. Основной выход, через который они пришли на занятия, был отрезан огнем", - говорится в сообщении.

В момент возникновения пожара 17 несовершеннолетних попали в огненную ловушку. Два подростка помогли одноклассникам эвакуироваться, к приезду пожарных все выбрались на улицу, никто не пострадал.

"Мы сидели в кабинете, когда услышали звуки пожарной сигнализации. Один из ребят выглянул в коридор, увидел пламя и дым. Мы сразу все пошли к запасному выходу, но дверь была заперта. Дышать становилось тяжело и мы начали выбивать дверь вместе другом Аланом Валеевым", - цитируют школьника Мирослава Фазлиева в пресс-службе ведомства.

МЧС Башкортостана собирает необходимые данные и документы для представления ребят к наградам. По факту пожара проводится доследственная проверка, назначена судебная пожарно-техническая экспертиза.

Ранее в ведомстве сообщали, что 29 октября произошел пожар в арендуемых офисных помещениях здания "Ростелекома" по улице Чехова в Туймазах. Огнем повреждены помещения на площади 25 кв. м, пострадавших нет.