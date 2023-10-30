Жителя Иванова осудили на 6,5 года колонии за попытку воевать на стороне Украины

В пресс-службе Ивановского областного суда сообщили, что подсудимый был негативно настроен к проведению СВО

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Житель Ивановской области приговорен к 6,5 года колонии строгого режима за попытку участия в боевых действиях на стороне Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Ивановского областного суда.

"Подсудимый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК РФ (приготовление к государственной измене, то есть переходу гражданином РФ на сторону противника), ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 300 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, подсудимый, будучи гражданином РФ, был негативно настроен к проведению специальной военной операции на территории Украины, где у него проживали родственники, в том числе проходящие военную службу в ВСУ. Мужчина вел переговоры с украинским наемником, а для участия в боевых действиях на стороне противника продал квартиру, земельный участок и автомобиль, выручив за них свыше 2,5 млн рублей, купил авиабилеты для вылета из России и последующего прибытия через иные страны на Украину. "Он приготовил в указанных выше целях вещи и документы, которые планировал использовать при переходе через границу Украины, в том числе для подтверждения своей личности, лояльности к силам (войскам) Украины, наличия на территории данного государства близких и родственных связей", - добавили в пресс-службе.

В ноябре 2022 года подсудимый приехал в аэропорт Внуково вместе с членами своей семьи, которые не знали о его намерениях, где, после того как прошел госграницу РФ и регистрацию на авиарейс, был задержан сотрудниками управления ФСБ по Ивановской области.