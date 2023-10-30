На внутренней стороне ТТК в Москве столкнулись несколько автомобилей

Информация о пострадавших уточняется

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на внутренней стороне третьего транспортного кольца (ТТК) в районе улицы Верземнека в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На внутренней стороне ТТК (в районе д. 6 по ул. Верземнека) столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы", - говорится в опубликованном сообщении.

В департаменте добавили, что после аварии движение в сторону проспекта Мира затруднено. Информация о пострадавших уточняется.