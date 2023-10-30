В ДНР задержали подозреваемых в убийстве девяти человек в Волновахе

По данным СК РФ, ими оказались военнослужащие с Дальнего Востока

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Правоохранители задержали в ДНР двоих подозреваемых в убийстве девяти человек в Волновахе, ими оказались военнослужащие с Дальнего Востока. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"В результате совместной работы сотрудников следственного управления во взаимодействии с оперативными подразделениями регионального УМВД России удалось установить личности двух мужчин, причастных к совершению этого преступления. Они являются российскими военнослужащими с Дальнего Востока, проходящими военную службу по контракту", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что следственным управлением Следственного комитета РФ по Донецкой Народной Республике расследуется уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство), возбужденное по факту убийства девяти жителей города Волновахи, в том числе двоих детей, тела которых обнаружены в помещении частного жилого дома с огнестрельными ранениями.

"Подозреваемые задержаны и доставлены в следственный отдел, с ними проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также закрепление доказательственной базы. По предварительным данным, мотивом преступления послужил конфликт на бытовой почве", - заключили в СК.