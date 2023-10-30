Правоохранители задержали 83 человека за участие в беспорядках в аэропорту Махачкалы

В ГУ МВД отметили, что провели более 50 обысков

ТАСС, 30 октября. Сотрудники правоохранительных органов задержали 83 человека после массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы, проведено свыше 50 обысков. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по СКФО.

"МВД, УФСБ и СУ СК России по Республике Дагестан продолжают оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление и задержание организаторов и активных участников массовых беспорядков в аэропорту города Махачкалы. На данный момент задержаны 83 лица, принимавших участие в противоправной деятельности", - сказали в пресс-службе.

В ГУ МВД добавили, что полицейские провели более 50 обысков, в ходе которых изъяты оргтехника и телефоны, являющиеся доказательственной базой причастности данных лиц к организации и участию в массовых беспорядках. "Оперативная обстановка в регионе находится под контролем правоохранительных органов", - добавили в пресс-службе. Полиция предупреждает, что все попытки осложнить оперативную обстановку в республике будут незамедлительно пресечены.

Массовые беспорядки произошли 29 октября в аэропорту Махачкалы из-за прибытия регулярного рейса из Тель-Авива на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Несколько сотен человек зашли в здание аэропорта и на летное поле, позднее их вытеснили сотрудники правоохранительных органов. Ранее сообщалось, что в результате беспорядков пострадали более 20 человек, включая полицейских. Дагестанские власти и религиозные деятели осудили произошедшее, связав его с провокацией.