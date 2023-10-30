Le Monde: в Париже задержали совладельца "Альфа-Групп" Алексея Кузьмичева

Его подозревают в отмывании денег, сообщила газета

ПАРИЖ, 30 октября. /ТАСС/. Французская полиция задержала совладельца компании "Альфа-Групп" Алексея Кузьмичева по подозрению в отмывании денег. Об этом сообщила газета Le Monde.

Согласно ее сведениям, "Кузьмичев был задержан в понедельник", а в его доме в Париже и на вилле в Сан-Тропе проведены обыски. По утверждению издания, в отношении бизнесмена ведется расследование в связи с возможным отмыванием денег, уклонением от уплаты налогов и иными правонарушениями.

В марте 2022 года Евросоюз ввел санкции против Кузьмичева в связи с конфликтом на Украине. Вслед за этим власти Франции арестовали две яхты, принадлежащие предпринимателю, который подал затем иск на французскую таможню. К концу года аресты с обеих яхт были сняты.