В Карелии из-за отравления угарным газом погибли двое туристов

Как сообщил министр здравоохранения региона Михаил Охлопков, предположительно, они прибыли из Санкт-Петербурга

ПЕТРОЗАВОДСК, 30 октября. /ТАСС/. Двое туристов из Санкт-Петербурга погибли в Карелии. По предварительным данным, они отравились выхлопным угарным газом, сообщил министр здравоохранения региона Михаил Охлопков.

"Трагедия в поселке Рыбрека. Туристы, предположительно, из Санкт-Петербурга найдены мертвыми. По предварительной версии, смерть наступила от удушения выхлопным угарным газом", - написал министр в своем Telegram-канале.

Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах региона, два туриста в возрасте 50 лет плавали на крытой лодке в Онежском озере, уснули и задохнулись газом от газовой горелки. Подробности выясняются.