В Москве осудили террориста ИГ по делу о подготовке взрыва в здании ФСБ на Лубянке

Меробу Хаитову назначили 12 лет лишения свободы

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Второй Западный окружной военный суд назначил 12 лет лишения свободы Меробу Хаитову - фигуранту уголовного дела в отношении шестерых террористов ИГ (запрещенная в РФ международная террористическая организация "Исламское государство"), которые, по данным ФСБ, планировали взорвать здание службы безопасности на Лубянке в 2022 году, расстрелять его посетителей и прохожих, а также потребовать вывода российских войск из Сирии. Как сообщили ТАСС в пресс-службе суда, в связи с признанием Хаитовым вины его дело было рассмотрено в особом порядке.

"В открытом судебном заседании во Втором Западном окружном военном суде рассмотрено в особом порядке уголовное дело в отношении Хаитова Мероба Киемидиновича, который полностью признал вину, деятельно содействовал раскрытию преступления и дал показания на остальных шестерых фигурантов, - рассказала представитель суда. - По совокупности преступлений суд окончательно назначил ему 12 лет лишения свободы, из которых 3 года он должен отбыть в тюрьме, а оставшуюся часть (9 лет) - в исправительной колонии строгого режима".

Кроме того, в качестве дополнительного наказания суд назначил гражданину Таджикистана Хаитову штраф в размере 500 тыс. рублей. Именно в этой части защита осужденного обжаловала приговор.

Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, Мероб Хаитов в 2022 году "под воздействием неустановленных лиц, проповедующих наиболее агрессивные формы Ислама", желая принять участие в международной террористической организации "Исламское государство", в Москве принес присягу на верность ИГ и взял на себя обязательства неукоснительно подчиняться существующей в данной организации дисциплине, иерархии, а также исполнять обязанности боевика организации - полностью сотрудничать с ИГ. "Фигуранты планировали теракт в административном здании центрального аппарата ФСБ России 1 мая 2022 года путем совершения взрыва самодельного взрывного устройства, расстрела посетителей и прохожих из огнестрельного оружия в целях дестабилизации деятельности органов власти Российской Федерации и оказания воздействия на принятие решения о прекращении военной операции по пресечению деятельности ИГ в Сирии и выводе с ее территории Вооруженных сил РФ, осуществляющих поддержу сирийских правительственных сил", - отметил собеседник агентства.

По данным следствия, боевику ИГ отводилась роль открыть огонь из огнестрельного оружия по прохожим и близстоящим административным зданиям органов местного самоуправления. Хаитов принимал деятельное участие в сообществе до момента пресечения противоправной деятельности оперативными сотрудниками ФСБ - до 5 апреля 2022 года, когда были задержаны все фигуранты дела.

Как установил военный суд, 23-летний Хаитов подготовил квартиры для конспиративных встреч, участвовал в обсуждениях при планировании теракта, собирал информацию о местонахождении объекта, времени его работы, путях и маршрутах следования к нему, а также принимал участие в изготовлении орудия преступления. Таким образом, для исполнения теракта все уже было подготовлено, но он не был приведен в исполнение по независящим от фигурантов дела обстоятельствам, поскольку 5 апреля 2022 года противоправная деятельность была пресечена, они были задержаны и арестованы.

Другие фигуранты

Как сообщалось ранее, Второй Западный окружной военный суд приступил к слушанию уголовного дела в отношении шестерых террористов ИГ, один из которых должен был привести взрывное устройство в действие в здании ФСБ. С марта по апрель 2022 года боевики создали террористическое сообщество под патронажем нескольких группировок, связанных с ИГ.

Также фигуранты дела дали друг другу клятвы, а основным их требованием, которое они планировали выдвинуть после приведения взрывного устройства шахидом в действие в здании на Лубянке, был вывод российских войск с территории Сирии.

На скамье подсудимых привлекаемый ранее к уголовной ответственности за кражу уроженец Республики Дагестан Гаджимурад Гасаналиев, а также пятеро уроженцев Таджикистана: Манучехр Буриев и его двоюродный брат Раджабали Буриев, Абдумалик Самиев, Самандар Тошмуродов и 23-летний Абдукодир Тоиров, которого следствие считает несостоявшимся шахидом. Возраст фигурантов уголовного дела о покушении на теракт от 19 до 25 лет, среди которых как безработные, так и работающие до задержания разнорабочими на московских стройках, курьеры, проживающие на территории РФ в столичном регионе. Почти все обвиняемые окончили 11 классов средней школы по месту рождения.

В зависимости от роли и участия всем подсудимым инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных шестью статьями УК РФ: покушение на совершение теракта группой лиц по предварительному сговору (ст. 30 ч. 1, пункт а, ч. 2 ст. 205), прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности (ст. 205.3), незаконное изготовление взрывчатых веществ (ст. 30 ч. 1, ч. 3 ст. 223.1), организация террористического сообщества (ч. 1 ст. 205.4), организация деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической (ч. 1 ст. 205.5), и содействие террористической деятельности (ч. 1.1 ст. 205.1). По данным следствия, участники террористического сообщества собирались приобрести глицерин и шайбы для создания поражающих элементов взрывного устройства, привести в действие СВУ должен был смертник в здании ФСБ на Лубянке. Им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Следующее заседание, на котором гособвинение планирует огласить обвинительное заключение, назначено на 1 ноября.