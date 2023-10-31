В Петербурге задержали троих школьников за выстрел из газового пистолета в метро

Следственные органы проводят процессуальную проверку

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 октября. /ТАСС/. Трое несовершеннолетних были задержаны за выстрел в мужчину из газового пистолета в метро Санкт-Петербурга. Следователи начали проверку, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России.

"В СМИ получила распространение информация о том, что три школьника в метро Санкт-Петербурга выстрелили из газового пистолета в мужчину. Несовершеннолетние задержаны. Следственными органами СК России по городу Санкт-Петербургу проводится процессуальная проверка по ст. 213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Олегу Бобкову доложить о ходе процессуальной проверки и установленных обстоятельствах.