В МЧС из-за непогоды прогнозируют возможные нарушения жизнеобеспечения жителей 15 регионов

В частности, могут быть ограничения транспортного сообщения и перебои электроэнергии

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Непогода может нарушить жизнеобеспечение населения в 15 регионах страны в ближайшую неделю, такой прогноз представил Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС РФ.

"Порывы ветра до 25 м/с и выпадение смешанных осадков местами до 35 мм могут привести к сбоям в работе систем жизнеобеспечения населения: ограничение транспортного сообщения и нарушение энергоснабжения. Такие ситуации, по прогнозу специалистов ВНИИ ГОЧС, возможны в населенных пунктах Дальневосточного федерального округа (Камчатского края, Магаданской области и Чукотского автономного округа), а также на территории Уральского федерального округа (Свердловской, Тюменской и Челябинской областей), Приволжского федерального округа (в республиках Чувашия, Удмуртия и Марий-Эл, Пермском крае, Нижегородской и Кировской областях) и в Северо-Западном федеральном округе (в Ленинградской, Новгородской и Псковской областях)", - говорится в прогнозе.

В пяти субъектах Дальневосточного (Забайкальский, Приморский и Хабаровский края, Амурская и Еврейская автономная области) и трех субъектах Южного (Херсонская область, Краснодарский край и Республика Крым) федеральных округов возможны природные пожары. В это же время прогнозируется установление ледостава на части реки Лена и Амура. Там повысятся риски провала людей и техники под лед. "Такие же риски существуют на водоемах Мурманской области и севера Красноярского края, где уже началось устойчивое ледообразование", - уточнили ученые МЧС.

На Камчатке прогнозируется высокая водность рек - возможно подтопление низменных мест в Тигильском, Пенжинском и Усть-Большереченском районах. Такие же риски будут в Хабаровском, Забайкальском и Пермском краях, Ямало-Ненецком автономном округе, республиках Бурятия и Карелия из-за ледяных заторов.

Со 2 по 3 ноября в Охотском и Японском морях возможны шторма с высотой волны до 6 м, а 4 - 5 ноября - в Беринговом море.