На Камчатке вулкан Ключевская сопка выбросил пепел на высоту 10 км

В селах зафиксировали пеплопад

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 октября. /ТАСС/. Вулкан Ключевская сопка выбросил пепел на высоту до 10 км, в селах Мильковского района зафиксировано выпадение пепла, сообщает ГУ МЧС России по региону.

"Утром 31 октября из вулкана Ключевского был зафиксирован пепловый выброс на высоту до 10 000 м при высоте самого исполина - 4 754 м. Шлейф распространяется в южном направлении. В результате пеплового выброса из вулкана Ключевского зафиксировано выпадение незначительного количества вулканического пепла в поселке Лазо и селе Атласово Мильковского муниципального района. Жизнедеятельность населения не нарушена. Звонки в ЕДДС муниципального района от граждан не поступали", - говорится в сообщении.

Власти Камчатки сообщили, что в населенных пунктах, расположенных в непосредственной близости от вулкана, сформирован достаточный запас продовольствия. Оперативные службы переведены в режим повышенной готовности.

Вулкан Ключевской (Ключевская сопка) - самый высокий действующий вулкан Евразии. Вулкан представляет собой правильный конус с вершинным кратером диаметром около 700 м. На склонах расположены около 80 побочных взрывных кратеров и шлаковых конусов. Вулкан находится в 30 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района, в котором проживают около 4,5 тыс. человек.