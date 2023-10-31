В Приморье зафиксировали лесные пожары на площади более 200 га

В ликвидации огня участвуют почти 100 человек и более 20 единиц техники

ВЛАДИВОСТОК, 31 октября. /ТАСС/. Специалисты тушат два лесных пожара на площади свыше 200 га в Приморском крае, сообщает пресс-служба правительства Приморья.

"Несколько десятков человек и 10 единиц техники задействованы в тушении двух лесных пожаров в Партизанском городском и муниципальном округах. Всего за сутки ликвидировано пять природных пожаров. По информации регионального Минлеса, общая площадь очагов огня превышает 200 га - тушение этих пожаров продолжается", - говорится в сообщении.

В тушении огня принимали участие почти 100 человек и более 20 единиц техники. Также отрабатывается 57 термических аномалий. Всего с начала года на землях лесного фонда Приморья произошло 334 пожара.

По данным Приморского гидрометцентра, температура воздуха в некоторых районах Приморья в последнюю неделю октября превышает средние значения для этого периода на 7-11 градусов. Сейчас в крае действует особый противопожарный режим. С 29 октября по 1 ноября в Хасанском и Пограничном районах сохраняется чрезвычайная, в южных и восточных районах края - высокая пожарная опасность в лесах по метеорологическим условиям.