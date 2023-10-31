В Хабаровском крае за сутки потушили лесные пожары на площади более чем 300 га

К ликвидации возгораний привлекли 97 человек, 14 единиц техники, 1 самолет Ан-2

ХАБАРОВСК, 31 октября. /ТАСС/. Сотрудники лесопожарных служб в Хабаровском крае потушили возгорания на общей площади более 300 га за сутки, сообщили ТАСС в министерстве лесного хозяйства и лесопереработки региона.

"Ликвидировано три пожара на 329 га", - сказали в министерстве. Возгорания, в частности, потушены недалеко от поселения Георгиевка в районе имени Лазо, рядом с селом Новокуровка в Хабаровском районе, а также вблизи села Шереметьево в Вяземском районе региона.

Сейчас продолжается тушение двух пожаров на площади 30 га. Один из них находится рядом с Шереметьево, другой - у Новокуровки. К борьбе с огнем привлечены 97 человек, задействовано 14 единиц техники, 1 самолет Ан-2.

Всего с начала пожароопасного сезона в Хабаровском крае произошло 835 пожаров на общей площади почти 894,2 тыс. га. На территории региона продолжает действовать особый противопожарный режим. Запрещено разведение открытого огня, костров, проведение любых огневых работ. Сейчас риск появления новых лесных пожаров из-за отсутствия снега повышен в южных и центральных районах края.