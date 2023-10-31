Экс-глава похоронной службы Владивостока получил 10 лет за взятки и растрату

Как сообщили в региональном СК, также его обязали заплатить штраф в размере 300 млн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 31 октября. /ТАСС/. Ленинский районный суд Владивостока признал бывшего директора муниципального предприятия города "Некрополь" виновным в получении взяток, коммерческом подкупе и растрате, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Приморскому краю. Экс-руководителя приговорили к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 300 млн рублей.

"Собранные следственными органами СК РФ по Приморскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора бывшему директору МУПВ "Некрополь" Игорю Бабынину. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп), ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки), ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). Суд назначил фигуранту наказание в виде 10 лет лишения свободы со штрафом 300 млн рублей", - отметили в пресс-службе. Местом отбывания наказания назначена колония строго режима.

Как установлено следствием и судом, с 2005 года по 2015 год Бабынин, управляя коммерческой организацией, через посредников получил от предпринимателя акции его предприятия в общей номинальной стоимости на сумму свыше 2,9 млн рублей, а также 179 тыс. рублей за беспрепятственное оформление заказов на услуги на территории подконтрольных фигуранту кладбищах во Владивостоке. В тот же период, по данным следствия, обвиняемый получил 40 млн рублей в качестве коммерческого подкупа от другого похоронного агентства за беспрепятственное оформление МУПВ "Некрополь" заказов от организации на различные похоронные услуги.

"Кроме того, с 2015 года по 2017 год фигурант, являясь должностным лицом, принимал взятки в виде денежных средств через посредников от руководства упомянутых коммерческих организации за беспрепятственное проведение аналогичных действий. В первом случае он получил взятку на сумму свыше 93 млн рублей, во втором случае - 10 млн рублей. С декабря 2016 года по сентябрь 2017 года фигурант, используя свое служебное положение, похитил вверенные ему как директору МУПВ "Некрополь" денежные средства в общей сумме свыше 1 млн рублей, растратив их в пользу аффилированной ему похоронной коммерческой организации", - добавили в пресс-службе.