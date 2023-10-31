В России на воде за месяц погибли трое детей

Еще 23 ребенка пострадали

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Более 20 детей пострадали на водоемах России за последний месяц, такие данные ТАСС привели в пресс-службе МЧС РФ.

"Только за последний месяц на водных объектах пострадали 23 ребенка, 2 спасены и 3 погибли. За этот период сотрудниками МЧС России проведено более 6 тыс. патрулирований", - процитировали в пресс-службе главу ведомства Александра Куренкова.

Он призвал родителей рассказать детям об опасности тонкого льда. Еще одной угрозой во время школьных каникул в МЧС назвали спички. Также там посоветовали по возможности не оставлять детей без присмотра, при необходимости попросить присмотреть за ними соседей или родственников.

"Бытовой травматизм - самый распространенный, и причина его в большинстве случаев - невнимательность родителей. Не оставляйте открытыми окна, на электрические розетки установите заглушки", - добавили в МЧС.

В министерстве призвали родителей научить детей соблюдать правила ПДД, ходить по тротуарам лицом к движению, без наушников и не играть в это время в телефон. На одежду им рекомендовали добавить светоотражающие элементы.