В Приамурье у жителя Белогорска изъяли более 57 кг марихуаны

Как сообщили в региональном МВД, ранее мужчина уже имел проблемы с законом

БЛАГОВЕЩЕНСК, 31 октября. /ТАСС/. Полиция Белогорска в Амурской области пресекла незаконную деятельность местного жителя, который занимался заготовкой и хранением конопли. У него изъяли более 57 кг марихуаны, сообщили в региональном управлении МВД России.

"Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России "Белогорский" пресекли незаконную деятельность 41-летнего местного жителя, занимавшегося заготовкой, хранением и переработкой дикорастущей конопли в крупном размере", - говорится в распространенном сообщении.

Полицейские обнаружили и изъяли у мужчины более 57 кг марихуаны и около 257 гр гашишного масла, которые хранились в теплице в 11 мешках и канистре. По словам подозреваемого, сбором конопли и изготовлением на ее основе гашишного масла он занимался самостоятельно для личного потребления. При этом ранее он уже имел проблемы с законом.

В настоящее время мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. В отношении него согласно ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств в крупном размере) возбуждено и расследуется уголовное дело.