В Хмельницкой области произошли взрывы

Воздушная тревога ранее периодически объявлялась в нескольких регионах Украины

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Несколько взрывов произошли в Хмельницкой области, сообщает украинское издание "Общественное". Власти традиционно объясняют их работой средств ПВО.

Ранее воздушная тревога периодически объявлялась в нескольких регионах Украины. По данным украинских СМИ, взрывы были слышны в Николаевской области и в районе Миргорода Полтавской области.

По состоянию на 05:30 мск предупреждение действует в Днепропетровской и Харьковской областях, а также в контролируемых украинскими силами районах Донецкой Народной Республики и Запорожской области.