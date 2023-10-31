31 октября, 02:43
Военная операция на Украине

В Хмельницкой области произошли взрывы

Воздушная тревога ранее периодически объявлялась в нескольких регионах Украины

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Несколько взрывов произошли в Хмельницкой области, сообщает украинское издание "Общественное". Власти традиционно объясняют их работой средств ПВО.

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Ранее воздушная тревога периодически объявлялась в нескольких регионах Украины. По данным украинских СМИ, взрывы были слышны в Николаевской области и в районе Миргорода Полтавской области.

По состоянию на 05:30 мск предупреждение действует в Днепропетровской и Харьковской областях, а также в контролируемых украинскими силами районах Донецкой Народной Республики и Запорожской области. 

Теги:
УкраинаВоенная операция на Украине
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