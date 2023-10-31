В Австралии на мужчину напала акула

Этот случай нападения акулы на человека стал пятым зарегистрированным в стране в 2023 году

СИДНЕЙ, 31 октября. /ТАСС/. Мужчина, пострадавший от укуса акулы на пляже города Стрики Бэй, расположенного на южном побережье Австралийского континента, получил тяжелые травмы. Об этом сообщили в полиции штата Южная Австралия.

Как отметили в ведомстве, хищник напал на мужчину около 10:30 (02:30 мск) на городском пляже Стрики Бэй (расположен в 700 км к западу от Аделаиды). "Экстренные службы прибыли на место после сообщения о нападении акулы. По предварительной информации, пострадавший получил тяжелые травмы", - сказали в полиции.

Этот случай нападения акулы на человека стал пятым зарегистрированным в Австралии в 2023 году. Ранее в стране были зафиксированы два случая нападения акул на людей в Южной Австралии и еще два на западе континента. В двух случаях пострадавшие умерли после укуса хищников из-за большой потери крови. В 2022 году в стране было зарегистрировано 18 случаев нападения акул на человека, три из них закончились смертью пострадавших.