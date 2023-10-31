Осужденный на пять лет экс-замгубернатора Сахалинской области обжаловал приговор

Как считает адвокат Дмитрия Федечкина, у суда не было оснований для назначения реального наказания

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 31 октября. /ТАСС/. Бывший заместитель губернатора Сахалинской области Дмитрий Федечкин, приговоренный к пяти годам колонии общего режима по уголовному делу о растрате, обжаловал приговор Южно-Сахалинского городского суда. Об этом сообщил ТАСС адвокат экс-чиновника Юрий Сюзюмов.

"Мой подзащитный обжаловал решение Южно-Сахалинского городского суда. После тщательного изучения приговора и протокола судебного заседания в соответствующую инстанцию будет направлена жалоба с обоснованием невиновности Дмитрия Федечкина в инкриминируемом преступлении", - рассказал собеседник агентства.

По мнению защитника, у суда не было оснований для назначения реального наказания.

Дмитрий Федечкин переехал из Челябинска в Сахалинскую область в 2020 году и возглавил медиахолдинг регионального правительства - издательский дом "Губернские ведомости". Позднее по решению губернатора региона Валерия Лимаренко стал его заместителем по работе со СМИ. Ранее в правительстве такой должности не было. В Челябинской области Федечкин был пресс-секретарем губернатора.

Ранее Южно-Сахалинский городской суд приговорил Федечкина к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Соучастники преступления - его заместитель и генеральный директор ООО "Рекламно-производственная компания "Сила цвета" - приговорены к лишению свободы на три года шесть месяцев и четыре года условно с испытательным сроком в три года. В суде установили, что Федечкин с соучастниками в период с июня 2020 года по май 2021 года украл 2,9 млн рублей из бюджета областного автономного учреждения. Также в мае и декабре 2020 года он с помощью своего заместителя растратил вверенные им тем же учреждением денежные средства на безосновательные выплаты премий подчиненным сотрудникам. В дальнейшем средства были использованы для оплаты корпоративных мероприятий.

В начале 2021 года в отношении Федечкина началась доследственная проверка по факту растраты бюджетных средств в "Губернских ведомостях", но уголовного дела тогда еще не было. В начале июня того же года он ушел с поста замгубернатора области по собственному желанию и заявил, что будет защищать себя. В июле 2021 года в отношении Федечкина возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному).