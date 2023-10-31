В Приамурье при ремонте дороги подрядчик похитил более 3,2 млн рублей

Как сообщили в региональном СК, возбуждено уголовное дело

БЛАГОВЕЩЕНСК, 31 октября. /ТАСС/. Директор коммерческой компании при ремонте дороги в Благовещенском районе Амурской области похитил свыше 3,2 млн рублей, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте управления СК РФ по региону.

"Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по Амурской области возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего генерального директора коммерческой организации, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в 2021 году подозреваемый при реализации муниципального контракта на ремонт дороги по улице Придорожной в селе Игнатьево Благовещенского района должен был отремонтировать почти 2,5 км дороги. Работы были проведены только на участке длиной 700 м. При этом для получения оплаты обвиняемый подготовил документы о полностью выполненных работах. В результате похищено более 3,2 млн рублей, выделенных из бюджета на оплату ремонта.

По ходатайству следователя судом в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.