В Забайкалье сотрудницу почтового отделения подозревают в растрате 1,2 млн рублей

По версии правоохранительных органов, женщина в течение девяти месяцев постепенно похищала деньги из кассы

ТАСС, 31 октября. Сотрудница почтового отделения в Могочинском районе Забайкалья подозревается в растрате 1,2 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

"Сотрудники Могочинского почтамта выявили недостачу на сумму более 1,2 млн рублей. Полицейские установили, что к хищению денежных средств может быть причастна 29-летняя сотрудница отделения в одном из населенных пунктов Могочинского района. В отношении нее возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере)", - отметили в пресс-службе.

По версии сотрудников правоохранительных органов, женщина, имея доступ к кассе, в течение девяти месяцев постепенно похищала деньги.

"Санкция статьи, по которой возбуждено уголовное дело, предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы", - добавили в пресс-службе.