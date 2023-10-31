Жительницу Приморья подозревают в убийстве четырехлетнего сына

Как сообщили в региональном СК, женщина ранее проходила лечение от расстройства психики

ВЛАДИВОСТОК, 31 октября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Приморье по факту гибели четырехлетнего ребенка, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Приморскому краю. В преступлении подозревается его мать, проходившая лечение от расстройства психики.

"В совершении преступления подозревается 45-летняя мать потерпевшего. По версии следствия, в ночь на 31 октября 2023 года подозреваемая взяла нож и нанесла им множественные удары по телу своего спящего ребенка. В ходе расследования уголовного дела установлено, что ранее женщина проявляла признаки расстройства психики и проходила соответствующее лечение, в связи с чем в ходе расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действию (бездействию) должностных лиц медицинского учреждения, в котором проходила лечение подозреваемая", - говорится в распространенном сообщении.

Тело ребенка с признаками насильственной смерти в виде колото-резаных ран было обнаружено во вторник в частном доме по улице Демьяна Бедного во Владивостоке. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

Следователи провели осмотр места происшествия, допросили свидетелей и законного представителя потерпевшего. В рамках уголовного дела в отношении подозреваемой будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза.