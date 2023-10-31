31 октября, 04:08,
обновлено 31 октября, 04:17

Число жертв аварии на шахте в Караганде достигло 46

Kazakhstan's Presidential Press Office via AP
© Kazakhstan's Presidential Press Office via AP

Удалось установить личности 40 погибших, еще 6 не опознаны, сообщил глава МЧС Казахстана Сырым Шарипханов

АСТАНА, 31 октября. /ТАСС/. Спасатели обнаружили останки последнего погибшего в результате аварии на шахте имени Костенко компании "Арселормиттал Темиртау" в Караганде. Таким образом, общее число жертв трагедии достигло 46, заявил на заседании правительства глава МЧС Казахстана Сырым Шарипханов.

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"На сегодняшний день в ходе поисково-спасательных работ найдены тела 45 шахтеров и останки, предположительно, 46-го погибшего. Установлены личности 40 погибших, не опознаны 6. Для их идентификации проводятся необходимые экспертизы", - сказал он.

Ранее сообщалось о 45 погибших в результате ЧП. 

Теги:
Казахстан
© Информационное агентство ТАСС
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