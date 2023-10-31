Число жертв аварии на шахте в Караганде достигло 46

Удалось установить личности 40 погибших, еще 6 не опознаны, сообщил глава МЧС Казахстана Сырым Шарипханов

АСТАНА, 31 октября. /ТАСС/. Спасатели обнаружили останки последнего погибшего в результате аварии на шахте имени Костенко компании "Арселормиттал Темиртау" в Караганде. Таким образом, общее число жертв трагедии достигло 46, заявил на заседании правительства глава МЧС Казахстана Сырым Шарипханов.

"На сегодняшний день в ходе поисково-спасательных работ найдены тела 45 шахтеров и останки, предположительно, 46-го погибшего. Установлены личности 40 погибших, не опознаны 6. Для их идентификации проводятся необходимые экспертизы", - сказал он.

Ранее сообщалось о 45 погибших в результате ЧП.