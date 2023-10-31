Суд в Новой Зеландии счел туркомпанию виновной в гибели людей во время извержения вулкана

Окончательный приговор для Whakaari Management Limited вынесут на заседании в феврале 2024 года

СИДНЕЙ, 31 октября. /ТАСС/. Единственным виновником происшествия на новозеландском острове Уайт-Айленд, где во время извержения вулкана в декабре 2019 года 22 человека погибли и еще 25 получили травмы, была признана туристическая компания Whakaari Management Limited. Об этом сообщает радиостанция Radio New Zealand со ссылкой на решение суда Окленда.

По решению суда, единственным виновным в гибели 22 туристов во время извержения вулкана "была признана компания Whakaari Management Limited, которая управляла островом, как туристическим объектом, контролировала его безопасность и не выполнила свои обязанности по минимизации существующих рисков". Судья Евангелос Томас в своем вердикте указал, что "экспертная оценка рисков, которую должна была получить компания, <…> имела решающее значение для безопасного проведения туров". "Информация об активности вулкана, поступавшая в компанию, была случайной, неструктурированной, неформальной и неполной. Это был серьезный провал", - указал он.

Следующее слушание по делу, на котором, как ожидается, будет вынесен окончательный приговор и определено наказание для Whakaari Management Limited, пройдет в феврале. Максимальный размер штрафа, грозящего компании, составит 1,5 млн новозеландских долларов (около $870 тыс.).

Извержение вулкана, расположенного на новозеландском острове Уайт-Айленд в заливе Пленти в 270 км к югу от Окленда, произошло 9 декабря 2019 года. В момент происшествия в окрестностях и на острове находились 47 человек. Сразу после извержения власти сообщили о девяти погибших, затем еще один человек умер в больнице, тела еще шести были обнаружены на острове в ходе поисковой операции, организованной 13 декабря. Позднее стало известно, что еще шесть пострадавших умерли в клиниках Австралии и Новой Зеландии.

Государственная служба охраны труда и соблюдения правил техники безопасности Новой Зеландии (Worksafe) обвинила в произошедшем 10 туристических компаний и 3 их владельцев, однако в течение судебного процесса, который длился 11 недель, всем им удалось доказать свою невиновность и к последнему слушанию в списке обвиняемых оказалась лишь одна организация - Whakaari Management Limited, владеющая островом Уайт-Айленд.