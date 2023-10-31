31 октября, 04:37

В Югре в ДТП с участием трех автомобилей пострадали пять человек

ЧП произошло в Сургуте

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 31 октября. /ТАСС/. Столкновение трех машин произошло в Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа. Пострадали пять человек, сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

"На улице Нефтеюганское шоссе в Сургуте 34-летний водитель Toyota Camry, по предварительным данным, не справился с управлением и столкнулся с Hyundai, движущимся на встречу. После этого Toyota отбросило на припаркованную Toyota Corolla, - сказано в сообщении.

В результат ДТП виновник автоаварии, три его пассажира, а также пассажирка Hyundai получили травмы. Как уточнили в пресс-службе, в момент автоаварии пассажиры Toyota Camry не были пристегнуты ремнями безопасности. 

Теги:
РоссияХанты-Мансийский автономный округ
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация