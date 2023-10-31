В Югре в ДТП с участием трех автомобилей пострадали пять человек

ЧП произошло в Сургуте

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 31 октября. /ТАСС/. Столкновение трех машин произошло в Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа. Пострадали пять человек, сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

"На улице Нефтеюганское шоссе в Сургуте 34-летний водитель Toyota Camry, по предварительным данным, не справился с управлением и столкнулся с Hyundai, движущимся на встречу. После этого Toyota отбросило на припаркованную Toyota Corolla, - сказано в сообщении.

В результат ДТП виновник автоаварии, три его пассажира, а также пассажирка Hyundai получили травмы. Как уточнили в пресс-службе, в момент автоаварии пассажиры Toyota Camry не были пристегнуты ремнями безопасности.