Бизнесмен из Калининграда получил 11 лет за попытку вступить в иностранный легион ВСУ

Андрей Гальчевский также призывал в соцсетях убивать глав военных комиссариатов в России

ТАСС, 31 октября. Второй Западный окружной военный суд приговорил к 11 годам колонии калининградского бизнесмена Андрея Гальчевского за госизмену в виде попытки вступить в иностранный легион Вооруженных сил Украины (ВСУ) и призыв в социальных сетях убивать глав военных комиссариатов в России. Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, Гальчевский имеет гражданство РФ и Израиля.

"Путем частичного сложения наказаний суд окончательно назначил Гальчевскому Андрею Витальевичу 11 лет лишения свободы с отбыванием [наказания] в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 400 тыс. рублей и ограничением свободы на один год. Приговор обжалован и не вступил в законную силу", - рассказала собеседница агентства, уточнив, что подсудимый имеет двойное гражданство.

Суд также лишил осужденного права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов в интернете в течение двух лет. Дело рассматривалось выездной коллегией в помещении Балтийского флотского военного суда.

Как установил суд, 60-летний финансовый директор одной из коммерческих фирм в Калининграде Андрей Гальчевский планировал стать участником иностранного легиона ВСУ и летом 2022 года отправил со своей электронной почты запрос в посольства Украины в Израиле и в Польше с просьбой быть зачисленным туда. В конце лета прошлого года он купил билет в Москву, а оттуда в Минск, затем автобусом собирался добраться до Вильнюса, где забронировал номер в гостинице. В октябре 2022 года фигуранта дела задержали в России, он не смог осуществить задуманное.

О госизмене

В ходе судебного процесса бизнесмен признал себя виновным частично: он не отрицал общения с представителями посольств Украины в Израиле и Польши, попытку выезда за приделы Российской Федерации и комментария в своем аккаунте Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской), в котором, согласно экспертизе и выводу суда, призвал убивать глав военных комиссариатов в РФ. При этом, по его словам, въезжать на территорию Украины и вступать в легион ВСУ он не планировал, "а намеревался совершить обряд крещения в церкви мормонов в Вильнюсе". Гальчевский также пояснил суду, что в Польшу собирался, для того чтобы оформить банковскую карту, положить на нее деньги для покупки польских продуктов питания и одежды своим детям и посетить посольство США для оформления визы.

Предприниматель уточнил, что заполнял анкету для вступления в легион, чтобы обезопасить себя от насилия со стороны радикально настроенных представителей иностранных государств во время нахождения в Литве и в Польше, а комментарий в соцсетях разместил "по глупости", полагая, что таким образом привлечет к себе внимание со стороны правоохранительных органов "для ускорения принятия ими решения в отношении его выезда за пределы РФ".

При этом экспертиза подтвердила вменяемость 60-летнего бизнесмена - на момент совершения преступления он осознавал фактический характер своих действий. В его комментарии эксперты установили "призыв к убийству лиц, занимающих должность военных комиссаров, для дестабилизации деятельности военных комиссариатов как органа госвласти" (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ).

27 февраля 2022 года украинский президент Владимир Зеленский заявил о создании Интернационального легиона территориальной обороны. 7 марта подразделение легиона было создано при Главном управлении разведки Минобороны Украины. В середине апреля прошлого года Верховная рада приняла законы, согласно которым иностранные граждане могут работать в украинской разведке и служить по контракту в ВСУ.